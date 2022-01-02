فيروس كورونا يُصيب “البرغوث”

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس السبت، تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “البرغوث”.

وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي أن أربعة لاعبين أصيبوا بالعدوى.

وهم ليونيل ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا، بحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر “تويتر”.

وأكد سان جيرمان خضوع اللاعبين جميعًا للعزل الطبي ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب.

وأشار النادي الباريسي إلى أن البرازيلي نيمار سيستمر تأهيله في البرازيل حتى 9 يناير مع أعضاء الطاقم الطبي والأداء في باريس سان جيرمان.

ولفت إلى أنه لا يزال من المتوقع عودة نيمار إلى التدريب في غضون ثلاثة أسابيع.

يذكر أن سان جيرمان يعود إلى التدريبات بعد فترة من التوقف بسبب احتفالات أعياد الميلاد.