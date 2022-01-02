عزوف كبير ضد تطعيمات كورونا في طبرق خلال عام 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الرعاية الصحية الأولية في طبرق خالد المريمي إن قطاع الصحة في طبرق عام 2021 المنصرم .. شهد عزوف كبير من المواطنين ضد تطعيم كورونا .

وذكر المريمي لأخبار ليبيا 24 أن العدد الذي تلقى الجرعة الأولى “19032”، وعدد من تلقى الجرعة الثانية قد بلغ عددهم “11160” مواطن .. وهي نسبة بسيطة جداً لا تذكر مقابل عدد سكان البلدية الذي يتجاوز الربع مليون مواطن.

التطعيمات المتوفرة

وأشار مدير الرعاية الصحية الأولية في طبرق إلى أن التطعيمات المتوفرة حاليا هي الصيني “سينو فارم”، والأمريكي “فايزر”.

وتابع أنه يوجد في المدينة عدد 9 مراكز تطعيم داخل البلدية وهي “الرعاية الصحية الأولية في حي المنارة، وعيادة المختار.. كما هو الحال في مركز باب درنة للأمومة والطفولة، والمركز الطبي، وعيادة الجهاد، وباب الزيتون، وكمبوت، وقصر الجدي، وبالخاثر”.

فرق متحركة

وأوضح المريمي أنه يوجد لديهم فرق متحركة خاصة العجزة وكبار السن لتطعيمهم في البيوت .

وتابع أنه تم تدشين خدمة البطاقة الإلكترونية وعلى المواطن الذي لديه بطاقة تطعيم الدخول لرابط “تحصين” على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض .. ويجد كل مايخص البطاقة الإلكترونية .

ولفت إلى أن الجرعة الثالثة ستعطى لمن تعدى الخمسين عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعمل في قطاع الصحة.

واختتم حديثه، هنالك عزوف واضح بسبب انتشار المناسبات الاجتماعية وعدم التزام المواطنين بالخطوات الاحترازية .. ونأمل من المواطنين التطعيم فهو أمن وأمان للجميع .

صلاحية اللقاحات

وكشف المريمي في تصريح سابق للوكالة أن اللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا “الإنجليزي والروسي” الموجود لدينا سينتهي صلاحيته مع بداية شهر ديسمبر القادم.

وقال إن التطعيم الصيني “سينو فارم” يوجد لدينا عدد 13 ألف جرعة وصلاحيتها إلى عام 2023.

وبين أن اللقاحات المتوفرة حالياً “الاسترازينكا” الإنجليزي الأولى والثانية ولقاح “سينو فارم” الصيني الأولى والثانية و”سبوتنك” الأولى فقط .

لفت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في المدينة وصلنا الآن إلى 15 ألف مواطن فقط، مشيرًا إلى أن هنالك عزوف واضح عن التطعيم في طبرق حالياً.

وذكر المسؤول أنهم يحاولون الوصول إلى 100 ألف مواطن لنصل إلى الحماية الاجتماعية، ولدينا عدد 6 مراكز تطعيم داخل المدينة وهي عيادات “المنارة . باب درنة . المختار . الجهاد . والمركز الطبي ” وخارج طبرق في “بالخاثر والمرصص وكمبوت وقصر الجدي ” .

واختتم حديثه قائلًا “لدينا فرق متحركة لتقديم التطعيم في المنازل للمرضى والمعاقين وكبار السن، ودعواتنا مستمرة للمواطنين بالتطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.