صلاح يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا مع بداية 2022

أخبار ليبيا 24 – شباب

سجل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول هدفًا فى مرمى تشيلسي في الشوط الأول في مباراة قمة جمعت فريقه السابق والحالي .. ليواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى هدفه 113 ليعادل رقم إيان رايت نجم آرسنال السابق .. ويقترب من دخول قائمة أعلى 20 هدافًا في تاريخ البريميرليغ.

وأحرز ”صلاح“ هدفًا رائعًا في الدقيقة 20 من المباراة، بعد أن تستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء .. وراوغ ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي ببراعة، وسدد بيسراه في الزاوية الضيقة للحارس السنغالي إدوار ميندي.

تعزيز صدارة

ورفع ”صلاح“ رصيده من الأهداف إلى 16 هدفًا بعد مرور 21 جولة من مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022 .. ليعزز صدارته لترتيب الهدافين في البريميرليغ.

وقال موقع ”Squawka Football“ للإحصاءات إن النجم المصري، البالغ من العمر 29 عامًا .. ساهم الآن بشكل مباشر في 200 هدف مع ليفربول خلال 229 مباراة، حيث سجل 148 هدفًا، وصنع 52 تمريرة حاسمة.

رقم قياسي جديد

كما أنه تجاوز رقم القائد التاريخي لليفربول ستيفن جيرارد في عدد الأهداف التي سجلها ليفربول في مرمى أندية لندن .. حيث سجل صلاح 14 هدفًا مقابل 13 لجيرارد المدير الفني الحالي لأستون فيلا، ليبدأ ”صلاح“ عام 2022، بتحطيم رقم قياسي جديد.

ويتصدر ”صلاح“ نجم تشيلسي السابق قائمة هدافي ليفربول برصيد 16 هدفًا هذا الموسم، ويليه زميله دييغو جوتا بعشرة أهداف.

وسيتجه ”صلاح“، يوم الإثنين، للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بين التاسع من يناير .. وحتى السادس من فبراير .. حيث من المقرر أيضًا أن يغيب زملاؤه ساديو ماني، ونابي كيتا، عن المباريات أيضًا بسبب انضمامهما لمنتخبي السنغال، وغينيا، على الترتيب.

وتفتتح مصر، التي توجت باللقب القاري7 مرات، مبارياتها في المجموعة الرابعة أمام نيجيريا، في 11 يناير المقبل، قبل مواجهة غينيا بيساو، في 15 يناير، ثم السودان، في 19 من الشهر ذاته.

وسيكون أفضل ختام للموسم الحالي قيادة ”صلاح“ لليفربول للتفوق على مانشستر سيتي الذي واصل تصدره للمسابقة، بينما يواصل قائد ”الفراعنة“ قيادة منتخب بلاده للقب الثامن في كأس الأمم الأفريقية، والأول منذ 2010، وتمديد رقمها القياسي في البطولة القارية.