شركة الواحة تعتزم صيانة خط الضخ الرئيسي للنفط

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة بانه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الأحد أنها ستباشر بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية. لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها الى ميناء السدرة .

واكدت شركة الواحة للنفط انها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الانتاج حتى يوم الاثنين. والمباشرة بعمليات معالجة وقص الانبوب الهالك اعتبار من بعد غدا الثلاثاء وذلك لمدة اسبوع مما يعني بالارقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار امريكي .

وقالت “وبالرغم من هذا كله فان المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع فثقتنا كبيره في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الانتاج”.

ونوهت إلى أن رئيس مجلس الادارة مصطفي صنع الله قد اكد في العديد من المناسبات أن البنية التحتية في قطاع النفط. قد اضحت في وضع لايمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية. و ذلك بسبب تبعات الاغلاقات الغير قانونية في الاعوام الماضية فضلاً عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع. والمعتمدة والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني. علاوة على ذلك فان مدخولات الخزانة العامة ستتأثر بشكل سلبي. وهذا كله نتيجة تعثر جهات اتخاذ القرار في تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي .