بالفيديو|  هذا مافعله المجرم الإرهابي “رنده” بجثة الجندي “وليد”

أخبار ليبيا 24 – تقارير

قصتنا اليوم لشاب يدعى “وليد صالح بالحسين” كان يحاول فتح محل صغير للمواد الغذائية لكسب رزقه في منطقة الفائدية، واستأجر المحل من أخيه الأكبر .

محمد صالح بالحسين الأخ الأكبر يروي لأخبار ليبيا 24 قصة أخيه الذي كان يحاول العيش بعرق جبينه .. وبقول إنه قام بإلغاء فكرة المحل والتحق برفاقه في قوات الجيش الوطني في محور عين مارة .. وفي عدد من محاور درنة عندما انطلقت عملية تحرير درنة .

محور الصابري

ويتابع أنه لم يبقي “وليد” في محاور درنة كثيرًا، حيث قرر الذهاب إلى مدينة بنغازي لقتال الجماعات الإرهابية والظلامية التابعة لداعش .. وبعد أسبوع من الاتصالات، أكيد “وليد “أنه موجود في محور الصابري .

وبعد خمسة عشر من التحاقه بالمحور، وكنت خارج في الصباح الباكر للعمل .. جاء جاري، وأبلغني بوفاة أخي، بصراحة ألمني الخبر كثيرًا، وقمت بإبلاغ أبي وباقي أخوتي بالخبر .

صور بشعة

وبعد الاتصال بهاتف أخي رد أحد العناصر الإرهابية داعش .. وقلت له أنا أخيه الأكبر ونريد جثت وليد لدفنه، وقال “تعال إلى منطقة الصابري على طريق البحر لاستلامها” .

وبعد ساعة من الزمن، توصلت مع الداعش من جديد، وقال لي أخيك قائد ميدني، وقد قتل العديد من عناصرنا، ولن تستلمه بل ستجد صور جثثه على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفعلاً تم نشر صور بشعة لأخي ينده لها الجبين، فقد تم التنكيل بجثة .

قصة القتل والتصفية

وذهب أنا وبعض أخوتي والأصدقاء لبنغازي للبحث عن جثة “وليد”، وبعض أخوتي والأصدقاء حملوا السلاح لقتال الجماعات الإرهابية، وبعد تحرير منطقة الصابري والبحث عن وليد لم نجد له أثر .

وعقب التحرير، وفي أحد حلقات برنامج وثائق للإعلام خليفة العبيدي، تناول قصة مقتل أخي، بعد جلب المجرم الداعشي “رنده“، وتحدث عن قصة قتل أخي، على يده ويد الإرهابي المدعو “حبارة” .

نفس تاريخ القصاص

والشهيد جندى وليد صالح بالحسين استشهد يوم 24-2- 2016 وهو نفس تاريخ القصاص من قاتله “الإرهابي رنده” .. بعد أن نفذت ذخيرته تم أسره من قبل الداعشى .. حيث قاموا بذبحه وبالتمثيل بجثته بعد ذبحه بقطع أذنيه وأنفه ولسانه وحرق جثته .

وأضاف الأخ الأكبر محمد أن الجماعات الإرهابية حرمتنا من دفن أخي إلى اليوم .. لافتًا إلى أننا كنا مكلومين وتكاد تقتلهم الحسرة على جثمان أخي .. إلى أن شاهدنا عملية القبض على الداعشى رندا وعملية القصاص منه .

كابوس عاشته عائلة الشهيد

مقطع فيديو التمثيل بجثمان الشهيد كان هو الأبرز في 2016، وبات يُتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي .. ليصبح كابوسا عاشته عائلة الشهيد لينظم إلى قوافل الشهداء التي ارتكبت ضدهم جرائم القتل والتعذيب والتمثيل بالجثث.