بلدية طبرق تفرض التطعيم الإجباري ضد كورونا على الطلبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

فرضت بلدية طبرق، اليوم الأحد، التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا للطلبة، مشيرة أن الامتناع عن تلقي اللقاح سيواجه بمنع الدراسة.

وجاء ذلك في اجتماع موسع عقده عميد البلدية، فرج بوالخطابية، مع قطاعات الأمن والصحة والتعليم.

حيث ناقش الاجتماع الوضع الوبائي في المدينة، وأبدى المجتمعون تخوفهم انتشار فيروس كورونا وسط عزوف المواطنين عن التطعيم رغم توفره.

وأكد قطاع الصحة خلال الاجتماع أن اللقاح مسموح به من سن 12 سنة فما فوق، مبديا خشيته من انتشار الفيروس بين الطلبة.

وعلى ضوء ذلك أصدر بوالخطابية تعليماته العاجلة إلى قطاعي الصحة والتعليم على ضرورة تطعيم الطلبة من سن 12 سنة فما فوق إجباريا.

لافتا إلى أن من يمتنع عن تلقي اللقاح يمنع من الدراسة إلى حين تلقي اللقاح.

واعتبر أبوالخطابية التعليمات عاجلة ويجب تطبيقها في خطوة احترازية ضد فيروس كورونا.