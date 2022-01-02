بعد وساطات بينه والدبيبة.. القطراني يباشر عمله من طرابلس

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قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، صلاح الغزالي، إن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس “منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى”.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الأحد عن الغزالي.

وأكد الغزالي أن عودة القطراني إلى طرابلس جاءت بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الغزالي أن التوسط كان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح الغزالي أن الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني كان بسبب ما أسماه بعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة.

وأيضا البطء في تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس مجلس الوزراء.

ونفى الغزالي أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من العاصمة طرابلس انقطاعا عن العمل.

مؤكدًا أنه كان يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وتوتُّرت العلاقة بين القطراني والدبيبة منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة.

والتي اتهم حينها القطراني الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.