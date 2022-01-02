المجلس الأعلى ينفي توجه المشري إلى المغرب للقاء عقيلة صالح

2 يناير، 2022 5:50 م
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أخبار ليبيا 24

نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، توجّه رئيس المجلس، خالد المشري، إلى المغرب؛ للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث الرسمي عبر صفحته بموقع تويتر.

وأكد عبدالناصر، أن المكتب القانوني بالمجلس باشر إجراءاته في حق ناشري الإدعاءات الملفقة، حسب وصفه.

وجاء نفي المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، عقب تداول أخبار حول توجّه المشري إلى المغرب.

وذلك لغرض لقاء مع عقيلة صالح، لبحث خطة ما بعد إلغاء انتخابات 24 ديسمبر.

2 يناير، 2022 5:50 م
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