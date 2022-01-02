الفيفا يكشف حقيقة تأجيل بطولة كأس العالم للأندية

أخبارليبيا24_متابعات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حقيقة تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2021، المقامة في الإمارات، في شهر فبراير المقبل.

ومع طرح “فيفا” لتذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات، في الثالث من شهر فبراير المقبل، فقد حسم الجدل حول مدى تأجيل البطولة من عدمها.

وبدوره، نشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تغريدة، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها إقامة البطولة في موعدها، معلنا استعداد إمارة أبو ظبي لاستضافة الحدث الرياضي الكبير.

وأكد الاتحاد الإماراتي أنه سيطرح شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الإمارات 2021، بداية من اليوم، وتتوفر التذاكر على أساس “الأولوية حسب الأسبقية”، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح من 20 درهم في فئة التذاكر الرابعة، وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى.

وتستهل البطولة المباراة الافتتاحية، في الثالث من فبراير، بين نادي الجزيرة الإماراتي وممثل قارة أوقيانوسيا نادي بيري التاهيتي. في وقت تنتهي البطولة في الثاني عشر من شهر فبراير بالمباراة النهائية.

ويذكر أن البطولة يشارك فيها كل من نادي تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري. والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي، وبيري التاهيتي.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانا عاجلا، اليوم الجمعة، حدد فيه الفريق الذي سيشارك في كأس العالم للأندية. بديلا لأوكلاند سيتي النيوزلندي بعد انسحابه رسميا من البطولة.

وحسب بيان “فيفا”، تم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأخر تطورات الوضع الصحي في نيوزيلندا نتيجة تفشي فيروس كورونا. والذي صاحبه عودة عدد من الإجراءات الاحترازية في البلاد.