الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي يظهر إمامًا للمصلين في أحد المساجد

أخبارليبيا24

ظهر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي. في مقطع فيديو جديد متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى. وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد.

وأثار أدهم نابلسي جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وأعلن في وقت سابق أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله، حسب قوله.

وحذف الفنان المعتزل كل فيديوهاته من قناته على يوتيوب. وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن.

وقال نابلسي في تصريحات لقناة أردنية :”إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة به.

وردًا على اتهامه بتحريم الفن يقول :”أنا غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، أنا لا مفتي ولا شيخ أنا بني أدم بغلط وكنت بحكم على نفسي”.