الفقيه: لجنة إعداد مقترح خارطة الطريق عقدت أول اجتماع لها

أخبارليبيا24_متابعات

أكد عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق سليمان الفقيه في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية. إن اللجنة عقدت أمس السبت أول اجتماع لها بمقر ديوان مجلس النواب في طرابلس.

وأوضح أن اللجنة ستبحث وضع جدول أعمال لها، بالتنسيق مع كل من المجلس الرئاسي. ومجلس الدولة الاستشاري، وهيئة صياغة الدستور.

وأشار الفقيه إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف المشاركة في رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الخلافات بين مؤسسات الدولة. بشأن قوانين الانتخاب ودور القضاء في هذا الاقتراع.

في حين قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. إن السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات هو عدم وجود أساس دستوري تصدر استنادا عليه القوانين الانتخابية.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24″ أن ما أصدره مجلس النواب من قوانين انتخابية مثقلة بالعوار القانوني، ومخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأشارت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور إلى أن الأزمة الليبية هي أزمة دستورية، موضحة أن إحاطة المفوضية لن تضيف شيئاً لأن الأساس غير سليم.

وتابعت :”لو كانت هناك قاعدة دستورية توضح الشروط المطلوبة للمترشحين رئاسياً ونيابياً ومحكمة دستورية تفصل في المنازعات الدستورية لما وصلنا لهذه الحال“.

وأشارت عمران إلى أن تصريحات الناطق باسم مجلس النواب الأخيرة بخصوص مشروع الدستور كانت مشجعة.

وأضافت :”نأمل أن تكون خطوة في اتجاه تلافي الأخطاء السابقة. ونأمل أن تكون الهيئة طرفاً في النقاشات المتعلقة بخارطة الطريق التي من المفترض أن تمضي بالبلاد قدما للانتخابات“.