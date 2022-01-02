الشهيبي: جلسة النواب “عرايك وعلو صوت وتعليق” 

2 يناير، 2022 9:10 ص
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توفيق الشهيبي
توفيق الشهيبي

أخبارليبيا24 

علق  عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً توفيق الشهيبي، على دعوة رئيس مجلس النواب المكلف لجلسة يوم غد الإثنين. 

وقال الشهيبي في تغريدة على حسابه على “تويتر” :”الإثنين جلسة للنواب بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات“. 

وأضاف العضو السابق :”ما سيحدث بها هو الاستماع والعرايك وعلو الصوت ومن ثم رفع الجلسة وتعليقها للأسبوع أو الأسابيع القادمة“. 

وتابع الشهيبي :”مرة أخرى ما في شي وراهم ولا في حد معبرينه ولا دايرين حسابه لذلك ما يهمهم الوقت“. 

وكان رئيس مجلس النواب المكلف وجه لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين في مدينة طبرق للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية ومايستجد من أعمال. 

2 يناير، 2022 9:10 ص
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