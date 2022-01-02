السايح يبحث مع بوشناف تداعيات تأجيل العملية الانتخابية

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بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد. مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف تداعيات تأجيل العملية الانتخابية.

وناقش السايح وبوشناف خلال الاجتماع في ديوان مجلس المفوضية مستجدات العملية الانتخابية. والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة المقبلة.

واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.

وأكد مستشار الأمن القومي دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.

ودعا الطرفان الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها.

وبحثا كذلك ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيًا كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة المقبلة.