الدرسي: المفوضية ستقدم إحاطة للمجلس لتفسير القوة القاهرة

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أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في تصريحات صحافية أن الجلسة المقبلة ستشهد تقديم المفوضية العليا للانتخابات إحاطة. حول أسباب تأجيل الانتخابات، رغم أن رئيسها ليس لديه ما يقدمه.

وأوضح الدرسي أن سبب استدعاء السايح للبرلمان هو تفسير كلمة القوة القاهرة، إذ أجمع جميع النواب على ضرورة استدعائه لتفسير تلك الكلمة المبهمة. رغم عدم وجود أي مانع في جميع اللجان الانتخابية. وتسليم أكثر من مليونين وثمانمائة مواطن بطاقات انتخابهم.

وأشار الدرسي إلى أن ما يقصده السايح بهذه القوة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت مرارا بفرض عقوبات على المعرقلين للانتخابات. لكن بعد تأجيلها فوجئ الجميع بصمت رهيب من الإدارة الأمريكية.

أكد عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق سليمان الفقيه في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية. إن اللجنة عقدت أمس السبت أول اجتماع لها بمقر ديوان مجلس النواب في طرابلس.

وأوضح أن اللجنة ستبحث وضع جدول أعمال لها، بالتنسيق مع كل من المجلس الرئاسي. ومجلس الدولة الاستشاري، وهيئة صياغة الدستور.

وأشار الفقيه إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف المشاركة في رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها بسبب الخلافات بين مؤسسات الدولة. بشأن قوانين الانتخاب ودور القضاء في هذا الاقتراع.

في حين قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. إن السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات هو عدم وجود أساس دستوري تصدر استنادا عليه القوانين الانتخابية.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24″ أن ما أصدره مجلس النواب من قوانين انتخابية مثقلة بالعوار القانوني، ومخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.