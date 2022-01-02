الجلاء يتسلم جثمان سوداني قتل بقنبلة يدوية

أخبارليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثمان شخص سوداني الجنسية قتل بقنبلة يدوية في منطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ السبت، إن المواطن السوداني الهندي أحمد أبراهيم أحمد (30 عاماً)، لقي مصرعة جراء انفجار قنبلة يدوية، رماها شخص عليه.

وأوضحت المصادر، أن السوداني كان يعمل في كشك للسجائر، فقام شخص مجهول برمي القنبلة عليه داخل الكشك.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل جثامن الهندي الى الجلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.