البابا يرجّح عدم توصل لجنة خارطة الطريق لأي توافق مع الأطراف السياسية الليبية

أخبار ليبيا24

رجّح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، عدم توصل لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب إلى وفاق وتوافق واقعي مع الأطراف الليبية المعنية بالعملية السياسية.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة من عشرة نواب السبت أنها ستعقد اجتماعات مع عدد من الأطراف الليبية من بينها مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وهيئة صياغة الدستور والأحزاب السياسية.

وقال البابا، في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبت، إن “الاتفاق السياسي المنظم للسلطة الحالية يلزم مجلس النواب. التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في مسألة قوانين الانتخابات وليس مجرد التواصل معه”.

وأضاف البابا، “أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو ملزم بعد إقراره من الهيئة. ومن المفترض أنه ليس محل نقاش، خصوصاً بعد توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون الاستفتاء”.

ورأى البابا، أنه “لا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات إلا وفق قاعدة دستورية متوافق عليها من جميع الأطراف”. مضيفًا أن من “الأفضل اعتماد مشروع الدستور الليبي كقاعدة دستورية مؤقتة إلى حين الاستفتاء عليه بكونه شرعي ومتوازن”.