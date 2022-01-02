البابا يرجّح عدم توصل لجنة خارطة الطريق لأي توافق مع الأطراف السياسية الليبية

2 يناير، 2022 2:23 ص
1
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا

أخبار ليبيا24

رجّح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إبراهيم البابا، عدم توصل لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب إلى وفاق وتوافق واقعي مع الأطراف الليبية المعنية بالعملية السياسية.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة من عشرة نواب السبت أنها ستعقد اجتماعات مع عدد من الأطراف الليبية من بينها مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وهيئة صياغة الدستور والأحزاب السياسية.

وقال البابا، في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبت، إن “الاتفاق السياسي المنظم للسلطة الحالية يلزم مجلس النواب. التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في مسألة قوانين الانتخابات وليس مجرد التواصل معه”.

وأضاف البابا، “أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو ملزم بعد إقراره من الهيئة. ومن المفترض أنه ليس محل نقاش، خصوصاً بعد توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون الاستفتاء”.

ورأى البابا، أنه “لا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات إلا وفق قاعدة دستورية متوافق عليها من جميع الأطراف”. مضيفًا أن من “الأفضل اعتماد مشروع الدستور الليبي كقاعدة دستورية مؤقتة إلى حين الاستفتاء عليه بكونه شرعي ومتوازن”.

 

الوسوم
2 يناير، 2022 2:23 ص
1

مقالات ذات صلة

عقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق

أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي رحلوا عبر طبرق في 2021

2 يناير، 2022 12:47 ص
لجنة خارطة الطريق تجتمع في طرابلس

لجنة خارطة الطريق تستعد لعقد اجتماعاتها مع الأطراف الليبية

2 يناير، 2022 12:10 ص

شاهد كيف انتهت معاناة مواطن ليبي كاد أن يلقى حتفه بعد أن جرفته السيول جنوبي البيضاء

1 يناير، 2022 10:49 م
شركة الواحة تشرع في صيانة خط أنابيب متهالك

مؤسسة النفط تعلن أنها مقبلة على خسائر تقدر بأكثر من 107 مليون دولار في إيراداتها

1 يناير، 2022 9:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى