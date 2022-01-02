الإفراج عن وزيرة الثقافة مبروكة توغي

أخبار ليبيا 24

أكدت وكالة الأنباء الليبية الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، اليوم الأحد.

وذلك بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

ونقلت “وال” عن مستشار الوزيرة طارق الجحاوي تأكيده نبأ الإفراج عن توغي.

واتهمن الوزيرة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة.

وأيضا بالإنفاق من مخصصات باب الطوارئ.

وأشار الجحاوي إلى عزمها رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطياً، على حدّ قوله.

وكانت قد أدانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، توقيف الوزيرة، معتبرة أن الأمر خطوةٌ تصعيديةٌ تهدف للنيل من نجاح وتقدم الوزارة.