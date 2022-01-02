الأراضي الزراعية لم تسلم من بطش بوكو حرام في نيجيريا

أخبار ليبيا 24

يعاني المزارعين في ولاية يوبي في نيجيريا من أنشطة بوكو حرام التي تظهر بين الفينة والأخرى حيث لم يسلم من بطش التنظيم الإرهابي لا الرعاة ولا المزارعين من هجمات التنظيم الذي أصبح يهدد حتى الأمن الغذائي في البلد الأفريقي المكتظ بالسكان.

ويظهر ذلك جليا من خلال ما أعلنته جمعية المزارعين النيجيريين في ولاية يوبي حيث أكدت أن أعضائها فقدوا أكثر من 100 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب أنشطة بوكو حرام الإرهابية.

الرعاة يخفون التوجه إلى أراضي الرعي

وأيضا بسبب الرعي في مزارعهم لخف الرعاة من الابتعاد بقطعانهم عن الأراضي الزراعية كون أن التنظيم الإرهابي بوكو حرام قد يهدد مواشيهم ويهدد حياتهم إن ابتعدوا بها نحو أراضي الرعي.

وتواجه الحكومات المحلية في ولايات متفرقة في نيجيريا تحديات انعدام الأمن خلال موسم الحصاد حيث واجهه الرعاة الذين دمر التنظيم الإرهابي بعض المزارع مع الماشية وأيضا صعوبة رعي ما تبقى من مواشيهم.

الإرهابيون يدمرون الأراضي الزراعية

وتحدث أحد المزارعين قائلا: “دمر الإرهابيون أكثر من مائة هكتار من الأراضي الزراعية”، وقال إنه بالرغم من ذلك ، فقد أنتج المزارعون بالولاية محصولًا جيدًا مع القليل من الأمطار التي شهدوها خلال موسم الأمطار.

وكان أداء المزارعين جيدا في بعض من أجزاء نيجيريا لكن الأمطار توقفت مما يهدد الإنتاج الذي لن يكون كما كان في السابق فق رواية بعض المزارعين.

الإرهاب يؤثر على كافة مناحي الحياة

ما يعانيه المزارعين والرعاة في نيجيريا يعكس مدى خطورة تنظيم بوكو حرام الإرهابي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث أن أعمالهم الإرهابية تؤثر اقتصاديا في كل مكان حل فيه التنظيم المتطرف.

كل هذه الأمور الخطيرة تضع الحكومة النيجيرية أمام تحدي كبير بهدف إنهاء التنظيم الإرهابي الذي لم يسلم منه لا البشر والحجر في ذلك البلد الأفريقي ذو الكثافة السكانية العالية.