إصابة 916 حالة جديدة بفايروس كورونا

أخبارليبيا24_متابعات

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفق بيان له أمس السبت، 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بعد تحليل 6481 عينة.

واوضح المركز أنه تم شفاء 690 حالة، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة على مستوى البلاد، 6 منها بالمنطقة الغربية. و5 بالمنطقة الشرقية، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

في حين أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 389650، منها 6960 حالة نشطة. من بينها 128 حالة حرجة.

ونوه إلى تعافي 376968 حالة، ووفاة 5722 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1872292 شخصاً. منهم 851595 تلقوا الجرعة الثانية.

في حين كان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح قد كشف قبل أيام عن الحساسية البالغة للوضع الوبائي. بعد اكتشاف 3 إصابات بمتحور “أوميكرون”.

وأضاف السايح في مؤتمر صحفي أن الحالات الـ3 لم يكن لديها تاريخ سفر في المدة القريبة الماضية.

وأشار مدير عام المركز الوطني إلى أن اللجنة العلمية ستصدر تعميما جديدا خاصا بالمتحور الجديد سريع الانتشار.

في حين طالب السايح الجهات الضبطية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمرافق العامة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية حفاظا على سلامتهم، والتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاحات.

ورجح مدير المركز لى إمكانية التوصية بالعودة لحظر التجوال والإغلاق التام في حال تواصل انخفاض نسبة التطعيمات.

وأضاف السايح :”لدينا ثلاثة أنواع من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وسنحرص على أن تكون متوافرة باستمرار في ليبيا”.

وأكد أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيضع خطة جديدة لحملات التطعيم التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بشكل موسع.

واعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء اكتشاف أول حالات مصابة بمتحور كورونا “أميكرون” في ليبيا دون أن يوضح عدد ومكان ظهور الحالات المصابة.

وتم اكتشاف المتحور لأول مرة في جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كورونا المستجد.