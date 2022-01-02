إجراءات جديدة بخصوص السفر بالجواز “الأخضر” إلى مصر

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق. محمد العرضاوي. إن السلطات الليبية والمصرية منعت التعامل بالجواز الأخضر.

وأضاف العرضاوي. في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″. أن منع السفر لليبيين الراغبين في دخول مصر. بالجواز الأخضر سيكون اعتباراً من بداية العام الجديد.

وأكد رئيس لجنة تسجيل المسافرين أنه لن يتم التعامل إلا بالجواز الإلكتروني وأن يكون الرقم الآلي مفعلًا.

وأفاد أن اللجنة غير مسؤولة عن أي مواطن ليبي يسافر بالجواز الإلكتروني بدون تفعيل الرقم الآلي.

يشار إلى أن الجواز الأخضر كان مسموح به لدخول الأراضي المصرية. على أن تكون الصورة الشخصية قريبة للواقع.