أهم مباريات الجولة التاسعة للدوري الليبي.. تعرف على موعد ديربي بنغازي

أخبار ليبيا 24

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، والذى سينطلق الثلاثاء 18 يناير الجاري، ومن ضمن أهم المباريات التي ستشهدها الجولة لقاء ديربي بنغازي.

المباراة الأولى من المجموعة الأولى تلعب على ملعب شيخ الشهداء، حيث يواجه دارنس نظيره الأخضر، وبذات الملعب يلتقي الصداقة مع خليج سرت.

ويواجه التعاون نظيره التحدي بملعب إجدابيا.

وبلقاءين تختتم المجموعة الأولى مبارياتها يوم 20 يناير بلقاء مرتقب يجمع قطبي بنغازي بملعب شهداء بنينا يجمع بين الأهلي بنغازي والنصر.

وفي ذات الموعد يلتقي شباب الجبل مع الهلال على أرضية ملعب شيخ الشهداء.

أما المجموعة الثانية تنطلق منافساتها يوم 20 يناير بمواجهة تجمع الشط الخمس على ملعب علي الزقوزي.

وفي ذات الموعد يلتقي أبوسليم مع ضيفه الأهلي طرابلس على أرضية ملعب مصراتة.

وفي 21 يناير يلتقي الاتحاد والسويحلي بملعب أبوسليم، والمدينة يلاقي المدينة المحلة بملعب علي الزقوزي.

وتختتم المجموعة الجولة التاسعة بلقاء الاتحاد المصراتي مع نظيره الأولمبي بلمعب مصراتة.