أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي رحلوا عبر طبرق في 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحلت مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق 3336 مهاجرا بشكل طوعي وإجباري وعن طريق النيابة العامة خلال عام 2021. وفق ما ذكره عقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت

وأوضح الأربد، أن عدد المرحلين طوعا بلغ 1698 مهاجرا. بينما المرحلين إجباريا فقد بلغوا 1356 ومن تم ترحيلهم عن طريق النيابة قد بلغ 282 مهاجرا من جميع الجنسيات.

وبين الأربد، أن المرحلين طوعا 1470 من السودان و180 من تشاد، إضافة إلى 39 من نيجيريا و9 من النيجر.

وقال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، “أما المخالفين للشروط وهم من ليس لديهم إجراءات 1350 من مصر واثنان من السودان وعدد مهاجر واحد من بنغلاديش واليمن وإثيوبيا.”

وأضاف، “تم ترحيلهم عن طريق مركز التجمع والعودة في طبرق عن طريق الحدود المصرية للجالية المصرية، بينما تم ترحيل السودانيين عن طريق الكفرة. كما تم ترحيل من يحملون جنسية النيجر ونيجريا عن طريق سبها”.

وقال الأربد، “أما البقية يتم ترحيلهم عن طريق مركز التجمع والعودة في قنفودة”.

وأضاف، “بلغ من تم ترحيلهم عن طريق النيابة 282 مهاجرا. وهم من عنده نقص في الإجراءات ومنهم 254 مصريا و27 سودانيا وواحد من البنغلاديش”.

ولفت الأربد، إلى أن إمكانيات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق بسيطة وتحتاج للتموين المناسب للمهاجرين ووسائل نقل إلى الحدود المصرية وإلى مراكز التجميع .