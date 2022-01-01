وسط أجواء حماسية “هاجر” يتوج نجما لبطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية

أخبار ليبيا 24 –خاص

وسط أجواء مثيرة وحماسية اختتمت مساء الجمعة بطولة المرحوم محمد مخلوف الدولية للقوة البدنية في نسختها الرابعة والتي احتضنتها قاعة الألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي.

مشاركة دولية

وشارك في البطولة التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام عدد من أبطال اللعبة من ليبيا وسوريا وفلسطين وتونس وبنين وتشاد.

في حين تعذر مشاركة دول العراق والجزائر والمغرب، بسبب الإجراءات الاحترازية لـفيروس “كورونا”.

هاجر نجم البطولة

ونجح البطل الليبي عبدالله هاجر في حصد لقب نجم البطولة وتحصل على الجائزة الكبرى وهي سيارة “تويوتا كورولا 2021”

بينما حقق سعيد الحاسي لقب النجم الثاني ونال 30 ألف دينار وناجي الوراد لقب النجم الثالث للبطولة وتحصل على 20 ألف دينار.

وكانت البطولة قد انطلقت بمنافسات وزني (59-76 كلغ).

حيث توج الليبي محمد فتحي بلقب وزن 59 وتحصل الليبي ناجي الوراد على بطولة وزن 76 فيما حقق الليبي عبد الله بوشعالة لقب وزن 72.

وشهد الخميس منافسات وزني (83-93 كلغ)، حيث حقق الليبي طه أيمن بطولة وزن 83 توج مواطنه عبد الله بودبوس بذهبية وزن 93.

سوريا حاضرة على منصة التتويج

وشهد اليوم الختامي إثارة كبيرة وذلك خلال التنافس في وزني (105-120و+120كلغ.

ففي وزن (105) كجم حقق الليبي عبد الله محمد هاجر الترتيب الأول فيما توج مواطنه محمد مصطفي الكعامي بلقب وزن (120) كجم.

في حين حقق السوري ذو الغفار دخيل عبد الكريم المركز اأاول في وزن (120) كجم فما فوق.

وتصدرت ليبيا المنتخبات المشاركة وحلت أوًلا في البطولة برصيد (60) نقطة متفوقة على سوريا التي جمعت (40) نقطة.

وحل في الترتيب الثالث منتخب فلسطين برصيد (25) نقطة وجاءت تونس رابعا ب(8) نقاط وأخيرا ( تشاد ) بـ (3) نقاط.

تكريم شخصيات رياضية

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتكريم عدد من الرياضيين والشخصيات الرياضية خلال حفل الختام.

حيث تم تكريم الملاكم سعد الفلاح مرورا ببطل أفريقيا في الكاراتيه نوري السعداوي.

كما تم تكريم عبد الرؤوف شريف الزيداني بطل العالم في لعبة الكيك والتاي بوكسينغ، وأيضا تم تكريم لاعب كرة القدم الدولي السابق ونيس خير.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة نظمت برعاية اللواء طارق بن زياد المعزز، ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.