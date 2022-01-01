هوانج هيوك يتفاوض على جزء ثاني وثالث من لعبة الحبار

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قال هوانج دونج هيوك، مخرج مسلسل لعبة الحبار “Squid Game” التلفزيوني الشهير، إنه لا يتفاوض فقط على إنتاج جزء ثان للمسلسل الذي لاقى رواجا عالميا واسعا. بل وثالث أيضا.

ووفقًا لصحيفة “Korea Times” فقد صرح “هيوك” أنه أجرى محادثات مع إدارة Netflix بشأن الموسم الثاني بالإضافة إلى الموسم الثالث.

وقال:”سنصل إلى نتيجة في أي وقت قريب”.

وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها مؤلف المسلسل الشهير إلى جزء ثالث.

ومسلسل “لعبة الحبار”، الذي عرض في سبتمبر، أصبح أكثر مسلسلات شبكة “نيتفليكس” مشاهدة، ليترشح إلى جوائز “جوثام” و”جولدن جلوب” في الولايات المتحدة.

والمسلسل يجسد دراما البقاء على قيد الحياة في سيول. حيث قام مئات المتسابقين الذين يعانون من ضائقة مالية بالتنازل عن حقوق حياتهم. للعب ألعاب الأطفال للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 38 مليون دولار. حيث ممكن أن تفقد حياتك بأي جولة وتستعد لموت مروع.

ووصلت سلسلة الدراما الكورية الشهيرة بسرعة إلى المرتبة الأولى. في 90 دولة خلال الأسبوعين الأولين من العرض.

وأصبح مسلسل Netflix الأكثر مشاهدة على الإطلاق وشاهده أكثر من 142 مليون أسرة، ليحطم كل الأرقام القياسية.

وأواخر نوفمبر الماضي نشرت مجلة “ديلي ميل البريطانية” تقريرا. قالت فيه إن السلطات في كوريا الشمالية ستقوم بإعدام رجل بعد اتهامه بتهريب نسخة لمسلسل لعبة الحبار “Squid Game” من الصين. بعد أن قام بنسخها على USB ثم تولى بيعها إلى مجموعة من الطلاب والمراهقين.

وبحسب ترجمة “وطن”، فإن المتهم الذي قام بتهريب هذه النسخة من المسلسل هو في الواقع رجل عاد من الصين بنسخة رقمية من السلسلة الكورية الجنوبية الناجحة. ثم قام بإعادة نسخها على USB وتولى بيعها للعديد من الأشخاص بما في ذلك طلاب. إلا أن أجهزة المراقبة في البلاد قامت بالقبض عليه.