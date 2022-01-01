قوة مكافحة الإرهاب مصراتة .. توضح أسباب إرسالها تعزيزات عسكرية لطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للمنطقة الغربية، أن القوة وما ينضوي تحت قيادتها تتبع للمجلس الرئاسي وتتحرك وفقا لأوامره .

وأفاد المركز، بأن قوات “مكافحة الإرهاب” التي أرسلت تعزيزاتها للعاصمة طرابلس ستعمل على تطبيق ترتيبات أمنية سيعلن عنها في وقت قريب.

وذكر أن انضواء مليشيا محمد الحلبوص التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى تحت قوة مكافحة الإرهاب .. وتعزيزات أخرى جاهزة للاستدعاء لمساندة القوة في حال لزم الأمر.

وبين أن قوات محاور بوقرين مستعدة لدعم قوة مكافحة الإرهاب بقيادة آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب .. مختار الجحاوي والبعض منها أرسلت تعزيزاتها منذ أيام.

وشهدت طرابلس تحشيدات عسكرية كبيرة وتوترا أمنيا في عدة مناطق من المدينة الأيام الماضية.

حيث تم إغلاق عدة شوارع بسواتر ترابية، بالتزامن مع انتشار آليات عسكرية وإغلاق بعض المدارس.

كما أعلنت جامعة طرابلس، توقف الدراسة، مع مطالبة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمغادرة الجامعة.

ومن جهتها، أعربت البعثة الأممية في ليبيا .. عن قلقها وإدانتها للتصعيد العسكري والتحشيد العسكري الضخم والتوتر الأمني في عدة مناطق من العاصمة طرابلس .. الذي يأتي على خلفية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الماضي.