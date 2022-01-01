شاهد كيف انتهت معاناة مواطن ليبي كاد أن يلقى حتفه بعد أن جرفته السيول جنوبي البيضاء

أخبار ليبيا24

انتهت، معاناة مواطن ليبي كاد أن يلقى مصرعه، في ليلة رأس السنة، بعدما داهمته السيول الجارفة في وادي الغريقة جنوبي البيضاء نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الجبل الأخضر في شرق ليبيا.

الرجل، الذي يبدو أنه في الأربعينيات من عمره. ظهر في مقطع فيديو متداول رصدته وكالة أخبار ليبيا24. وهو منهك ويحمد الله على نجاته بعد أن قضى ليلة مرعبة بعد أن جرفته السيول وسط الوادي.

وجاء، إنقاذ المواطن الليبي (ويدعى محمد) إثر انطلاق حملة للبحث عنه، بعدما فقد الاتصال به مساء يوم أمس الجمعة، كما أفادت مصادر متطابقة أن مجموعة من الشباب تمكنوا من العثور عليه وقاموا بإنقاذه عن الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو عملية انتشال المواطن وهو منهك من شدة التعب، لكنه يبدو بصحة جيدة.

#أخبارليبيا24 #ليبيا | #شاهد | فيديو متداول لإنقاذ مواطن ليبي كاد أن يلقى مصرعه بعد أن جرفته السيول بوادي الغريقة جنوبي #البيضاء. pic.twitter.com/jzgf22GBN4 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) January 1, 2022

سيول جارفة

وشهدت شمال شرق ليبيا اليومين الماضيين تقلبات جوية مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وعلى مدار اليومين الماضيين. حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول جارفة على مناطق الشمال الشرقي خلال يومي الخميس والجمعة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد احتمالية حدوث سيول وجريان الأودية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة وإغلاق الطريق في التجمعات السكانية.

وأكدت الأرصاد، اليوم السبت، إلى انقشاع السحب الماطرة على معظم أرجاء شرق ليبيا وعودة الاستقرار النسبي. ولفتت إلى أن درجات الحرارة تبقى منخفضة خاصة على المرتفعات الشرقية.

كما أنها ذكرت أن أكثر كمية الأمطار تم تسجيلها، خلال يوم الجمعة، كانت في مدينة شحات وتقدر بـ (53.5 مم) تليها البيضاء بـ(40 ملم).