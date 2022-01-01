العمامي : ننتظر خروج القوات التركية والروسية في أقرب وقت  

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، امراجع العمامي، ترحيل 300 مقاتل من الجنسية السودانية جوا إلى بلادهم الأسبوع الماضي .

وقال العمامي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن المُرحلين هم المعلن عنهم سابقا ضمن ما سماها “مبادرة حسن النوايا من القيادة العامة” بالمنطقة الشرقية .. مضيفًا “ننتظر إجراء مماثلا من المنطقة الغربية”.

اجتماع دائم وتواصل

وأفاد بأن اللجنة العسكرية 5+5 في اجتماع دائم وتواصل مستمر وتعمل على إنجاز مهامها المكلفة بها .. معربًا عن أمله بأن يصل السياسيون لاتفاق يخرج البلاد من وضعها الراهن .

وأوضح أنهم في انتظار آليات خروج القوات التركية والروسية التي تكفلت دولهم بوضعها تحت إشراف المجتمع الدولي .. للبدء بتنفيذها من الطرفين بإشراف المراقبين الدوليين.

مساعدة وفد البعثة

حيث قال العمامي، في وقتًا سابق، إن اللجنة تعمل على خروج المرتزقة قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بمساعدة وفد البعثة الأممية بزيارة الدول المتدخلة في الأزمة الليبية؛ لبحث آلية سحب قواتهم من البلاد.

وأوضح أن اللجنة طالبت البعثة الأممية والسفير الأمريكي لدى ليبيا .. وبعض ممثلي الدول خلال اجتماع عقد في لندن مؤخرًا مساعدة اللجنة في عملية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

خطة خروج المرتزقة

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أكدت أن ممثلي السودان وتشاد والنيجر .. أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج جميع المقاتلين .. الذين يتبعون دولهم وبكل تصنيفاتهم من الأراضي الليبية.

وأوضحت اللجنة في بيانها الختامي حول الاجتماع بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر في العاصمة المصرية القاهرة .. أن اللقاء جاء بناءً على طلبها .. استكمالا لمخرجات اجتماعها في جنيف يوم 8 أكتوبر الماضي .. والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

أرضية مشتركة

وأضاف البيان أن الغرض من الاجتماع هو التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة، تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لها، بشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وجميع دول الجوار.

وذكر أن وجهات النظر أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

عدم زعزعة استقرار

ولفت البيان إلى إبداء ممثلي هذه الدول استعدادهم التام للتنسيق والتعاون .. وضمان استقبال مواطنيها والتنسيق لعدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وأكدت اللجنة على أهمية التواصل والتنسيق مع كل دول الجوار الليبي في هذا الشأن.