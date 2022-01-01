تامر حسني يكشف “مفاجأة” أغنية جمعته بالفنان بهاء سلطان

أخبار ليبيا 24

كشف الفنان المصري، تامر حسني، عن مفاجأة بخصوص أغنية “راجعلي تاني”، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان.

وخلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أشار تامر حسني إلى أنه “اتفق مع بهاء سلطان على عمل “دويتو”.

وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعدا لتسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر”.

وأكمل تامر حسني: “روحت لنصر بسمعه الأغنية فجت الحتة بتاعتي وتمام، ثم جت الحتة بتاعت بهاء قام انبهر وقال “معلم”..قلت له استني يا عم أنا اللي معلم، قالي لا بص دخلة بهاء عاملة ازاي، قلت له أنا اللي دخلتها دي صوتي، بهاء مجاش أصلا”، لافتا إلى أن الأغنية تم تسريبها، لكنها نجحت نجاحا كبيرا ولم يلاحظ أي شخص أنه ليس صوت بهاء سلطان.

وأضاف تامر: “الأغنية نجحت وبقى بهاء يكلمني يقولي إيه يا تامر الأغنية دي، نجحت وبتتطلب مني وأنا ولا حافظها ولا عارفها وبتتطلب مني قلت له حلوة وعاجبة الناس غنيها غنيها”.