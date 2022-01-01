مع بداية العام .. الغلاء يضرب اسطنبول والتضخم يبلغ مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغ معدل التضخم في مدينة اسطنبول التركية خلال الشهر المنصرم أعلى مستوياته في نحو 10 أعوام وفقا لبيانات اليوم السبت .

فيما ذكرت غرفة إسطنبول للتجارة أن أسعار التجزئة قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر الماضي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%.

الأدوات المنزلية

وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية في المدينة التي يقطنها نحو خُمس سكان البلاد بأكثر من 20% في حين زادت أسعار الأغذية بقرابة 15 بالمئة .. فيما زادت أسعار بيع الجملة في المدينة 11.96% في ديسمبر الماضي على أساس شهري و47.1% على أساس سنوي .

هذه البيانات والتعديلات ووفق رويترز قد تؤدي على الأرجح إلى زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا الذي تجاوز 21% في نوفمبر الماضي .. ومن المتوقع أن يتجاوز 30% مع نهاية ديسمبر، ويواصل الزيادة لأسباب أهمها أزمة العملة.

انخفض أسعار الغاز

وسيعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأرقام الفعلية للتضخم بعد غد الإثنين .. بوقت انخفضت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20% في أطول سلسلة من الخسائر على مدار 7 سنوات .. وفق وكالة الأنباء الألمانية.

يشار أن الرئيس التركي رجب أردوغان تحدث أمس الجمعة عن نجاح أول اختبار التدفق في حقل صقاريا للغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود .. وتسجيل رقم قياسي في إنتاج طاقة الرياح .. مبينا أن حجم الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود ارتفع إلى 540 مليار متر مكعب.

بيانات التضخم

وقال إن تركيا ضمت سفينتها الرابعة لأسطول التنقيب، بعد كل من سفن الفاتح، ويافوز، والقانوني، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

الكشف عن بيانات التضخم في اسطنبول تزامن مع رفع حكومة أردوغان أسعار الكهرباء والطاقة في البلاد مع بداية العام الجديد .. وسط تطلعات لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي وطاقة الرياح بالبلاد، كما ارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور ببعض الجسور .. مما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة .

وذكرت هيئة تنظيم سوق الطاقة أنه جرى رفع أسعار الكهرباء بما يصل إلى 125% .. مشيرة إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية للمستهلكين التجاريين من أصحاب الطلب المرتفع وبنحو 50% للمنازل الأقل طلبا في 2022.