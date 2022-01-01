الصديق الصور يطالب وزير المالية بتوضيح شبهات فساد وإضرار بالمال العام

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تحصلت أخبار ليبيا 24 على مستندات صاردة من مكتب النائب العام الصديق الصور وموجهة لوزير المالية خالد المبروك. بناءا على بلاغ مقدم من رئيس هيئة مكافحة الفساد بوجود تجاوزات مالية وإضرار بالمال العام.

وطالب النائب العام الصديق من وزير المالية ضرورة موافاته بأسباب تحويل مبالغ مالية كبيرة. لبعض الجهات خارج بنود الميزانية

وطالب بتوضيح مبررات تحويل أكثر من 4 ملايين دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. خارج بند المرتبات والتي لم تكن مخصصة العام الماضي 2020 من الربع الرابع من الباب الثاني خارج ميزانية الدولة

وطالب بالتوضيح في بيان أسس آلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة وهل تم التحويل ثم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية. وهل تم مطابقة اسماء العاملين بالمركز بالارقام الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي الإزدواج الوظيفي.

كم طالب النائب العام في المستندات توضيح بشأن أحد العاملين بالمركز ويدعى كمال المبروك عبد الله المبروك وهل ما إذا كان لديه إدواج وظيفي من عدمه.

دعا النائب العام مدراء الإدارات بوزارة المالية بضرورة الامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين أعضائها بالكشف والتحري عن الجرائم الفساد وممارسة اختصاصاتهم وفق التشريعات النافذة.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا للكشف عن ملابسات حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان بحكومة الوحدة الوطنية. بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي.