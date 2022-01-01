البعثة الأممية: نساند الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار

أخبار ليبيا 24

هنأت البعثة الأممية في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة العام الجديدة معلنة عن دعمها ومساعدتها له.

وفي بيان لها اليوم السبت قالت البعثة الأممية: “تُعرب البعثة عن أصدق الأمنيات للشعب الليبي بحلول العام الجديد”.

وعبرت البعثة عن أملها في أن يجلب العام الجديد السلام ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية.

مشيرة أنها لن تدخر جهدا في مساندة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأيضا ترسيخ الوحدة من خلال العملية الديمقراطية التي يتطلع إليها الليبيون.