الاثنين.. مجلس النواب يدعو أعضائه إلى جلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بيان نشره مجلس النواب، اليوم السبت، أن الجلسة ستكون بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

لافتا إلى أن الجلسة مخصصة للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وذلك حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

وفي 27 ديسمبر المنصرم قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، حينها أن لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس مستمرة في عملها.

مشيرا أنها ستعمل على رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.