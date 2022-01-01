إيلون ماسك ينفي إحتكار ستار لينك لمساحة كبيرة في الفضاء

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عبر الملياردير، إيلون ماسك، الخميس، عن رفضه المزاعم التي تشير إلى أن مشروعه للإنترنت ‏عبر أقماره الصناعية “ستار لينك”. يشغل مساحة كبيرة في الفضاء.‏

وأكد إيلون ماسك في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إنه يمكن استيعاب عشرات المليارات من الأقمار الصناعية في مدارات قريبة من الأرض.

وقال في المقابلة: “إن الفضاء حجمه هائل للغاية، والأقمار الصناعية صغيرة جدا”.

ورد ماسك في المقابلة على الاقتراحات القائلة بأن مشروعه ستار لينك لخدمات الإنترنت. يعرقل بشكل فعال دخول المنافسين إلى صناعة الأقمار الصناعية. قائلا إن “هناك متسعا كبيرا في مدار الأرض للأقمار الصناعية”.

وقال: “هذا ليس وضعا نمنع فيه فعليا الآخرين بأي شكل من الأشكال. نحن لم نمنع أي شخص من فعل أي شيء ولا نتوقع ذلك”.

واعتبر أغنى رجل في العالم أن “بضعة آلاف من الأقمار الصناعية لا تمثل شيئا في الفضاء. إنها مثل بضعة آلاف من السيارات على كوكبنا الأرض ولا تمثّل شيئا يذكر”.

ويأتي دفاع إيلون ماسك عن نفسه بعد مزاعم من قبل رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إيسا أنه كان يضع القواعد لصناعة الفضاء التجارية الناشئة.

كما اشتكت الصين من أن محطتها الفضائية اضطرت إلى تجنب الاصطدام بأقمار “ستارلينك” الصناعية التابعة لإيلون ماسك.

يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن خلال الشهر الجاري إطلاقه 52 قمرا صناعيا جديدا في مدار الأرض، والتي تتبع برنامج “ستار لينك”.