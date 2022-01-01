شيرين: أتمنى مقابلة براد بيت وبعدها أقابل ربنا

أخبار ليبيا 24 – شباب

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن أنه لو تم تخييرها بأن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي .. ولاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وردّت شيرين خلال استضافتها في برنامج ”صاحبة السعادة“ مع إسعاد يونس على سؤال ”لو قدامك آسر ياسين وظافر العابدين وبراد بيت تخرجي مع مين وتقضي يوم معاه“ .. قائلةً: ”اخرج مع براد بيت عشان هو مش هيفهم حاجة واخرج معاه وأخليه يقعد يغازلني .. وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا“.

أسرة جزائرية

وعن أفضل فرح أحيته ولم تنسه طوال حياتها فقد أكدت الفنانة المصرية أنه كان لأسرة جزائرية، أقيم في إحدى المزارع بالعاصمة الفرنسية باريس .. وأنها كانت سعيدة من انبهارهم بغنائها رغم أنهم لم يفهموا معنى الأغاني التي قدمتها.

وأشارت النجمة المصرية إلى أنها تعاني وضعا صحيا صعبا؛ إذ تظل فقط 10 أيام في الشهر بصحة جيدة فيما تعيش باقي الشهر وهي تشعر بالتعب .. إذ قالت بخصوص ذلك، ”أنا ببقى كويسة وجسمي حلو جدا 10 أيام في الشهر بس والباقي جسمي بيعاندي جدا وبيعبي مية“.

إنجاب مزيدٍ من الأطفال

وكما أكدت شيرين أنها تحلم بالأوسكار وتتمنى إنجاب مزيدٍ من الأطفال، لافتةً إلى أنها تعتبر أن الجمهور هو النجم وأن حضن الجمهور الدافئ هو البطل .. وأفضل يوم في حياتها هو يوم ميلاد ابنتها مريم .. متمنيةً في الوقت ذاته أن يعود هذا اليوم كثيرًا نظرًا لأنه اليوم الذي أصبحت فيه أما.

وقال الفنانة إنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب (..) مضيفةً: ”بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي“.

محاربي السرطان

وأوضحت أن حلاقتها لشعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت: ”محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر“.

ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها، معلقة: ”ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا“.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن سبب الشجن الذي يحمله صوتها في الغناء .. قائلة: ”السبب أن صوتي عتيق، أنا بقيت بعرف قيمة نفسي خلاص .. أتدفيت في حضن الناس اللي بتحبني، كالعادة ربنا يخليكو ليا“.