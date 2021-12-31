28 قلادة حصيلة ليبيا في ختام البطولة العربية لرفع الأثقال بالعراق
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حصد المنتخب الليبي لرفع الأثقال 28 قلادة متنوعة في البطولة العربية لرفع الأثقال كبار وشباب وناشئين التي اختتمت اليوم الجمعة بمدينة أربيل العراقية.
ونجح رباعو ليبيا في التتويج بـ 4 قلائد ذهبية وفضية واحدة و 23 قلادة برونزية.
وحقق الرباع نصرالدين المالكي الحصيلة الأكبر بين رباعي ليبيا بحصد 6 قلائد 2 من الذهب وواحدة فضية و3 برونزيات.
بينما توج الرباع إحسان شلابي بذهبيتان وبرونزية وتوج زكريا شلابي بثلاثة قلائد برونزية.
وحقق الرباع عمر العجيمي قلادتين برونزيتين ومنيب العريبي قلادة برونزية وأحمد أبوزريبة برونزيتين ويوسف زاوية 3 قلائد برونزية ومحمد الشارف الزنتاني 6 قلائد برونزية.
وتشهد رياضة رفع الأثقال اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الليبي. ونظمت في ليبيا عدد من البطولات على مستوى الاتحادات الفرعية ومن خلالها تم اختيار أعضاء المنتخب الليبي.