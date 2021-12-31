وليامز: نتمنى إجراء انتخابات ليبية وطنية ونزيهة في 2022

أخبار ليبيا 24

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسالة تهنئة لليبيين والمرأة الليبية بمناسبة العام الميلادي 2022.

وجاء ذلك في تغريدتين منفصلتين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة.

وقالت وليامز: “أتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي العزيز بالعام 2022 متمنية أن يكون عاما مليئا بالسلام”.

وعبّرت وليامز عن أمنيتها بأن تتعزز في العام الجديد الثقة بين الليبيين.

وذلك لتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.

كما تمنت وليامز أن تستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها.

ووجهت وليامز رسالة تهنئة خاصة، للمرأة الليبية على ما حققته من إنجازات.

حيث ظهرت كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأيضا مناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحدية جميع الصعوبات والمخاطر.