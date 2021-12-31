وليامز تشدد على توفير الظروف لتقدم العملية الانتخابية

أخبارليبيا24

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية.

وأكدت وليامز خلال لقائها عدد من عمداء البلديات في ليبيا إجراء الانتخابات على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص.

وشددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة كذلك في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” على ضرورة ألا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

وأوضحت أنه خلال اللقاء، تم مناقشة جهود تفكيك المركزية ودعم البلديات والحاجة الملحة لتوفير الميزانيات لتتمكن كافة البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

واشارت وليامز إلى أنه تم التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت ولا تزال تعاني من الحرمان.

وكررت التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.