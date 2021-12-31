قالن: تركيا ستواصل دعمها للعملية السياسية في ليبيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تصريحات نقلتها ومالة الأناضول أن أنقرة دعمت ليبيا منذ البداية وستواصل دعمها للعملية السياسية.

وأوضح قالن أن الانتخابات كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية، وقدمنا الاقتراحات اللازمة لإجرائها. ولأنها لم تناسب الظروف هناك قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم”.

نوه إلى توقيع بلاده اتفاقيتين مهمتين مع ليبيا، إحداهما تتعلق بمناطق الصلاحية البحرية والأخرى بالتعاون العسكري.

كما أكد أن تلك الاتفاقيتين ما زالتا ساريتا المفعول، ورغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا أو بعض دول المنطقة. فإن لليبيين موقف واضح جدًا وإرادة حيال استمرارها، وهذا أمر مرض بالنسبة لتركيا.

وأعرب أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية. أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.

وتابع متأملا أن يتم الإعلان في أقرب وقت وأمام الجميع عن العملية السياسية الجديدة ضمن جدول زمني جديد. وخارطة طريق شفافة دون التسبب في أي توتر أو صراع.

وقال “بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين. سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة.

في حين أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية لدى قناة 24 TV التركية المحلية.أن الوضع في ليبيا حرج للغاية.

أوغلو أوضح خلال المقابلة التي نقلتها وكالة الأناضول التركية أن إجراء الانتخابات في ليبيا من أهم الوسائل لضمان وحدة الدولة.