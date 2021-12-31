شاومي 12 بنظام كاميرا مجدد بالكامل

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كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية عن تشكيلتها الجديدة لهواتفها “شاومي 12” التي تتميز بمجموعة من الميزات المحسنة مثل الحجم والوزن الخفيف. إضافة إلى شاشة محسنة وبطارية أكبر وشحن أسرع ونظام كاميرا مجدد بالكامل.

وتأتي المجموعة الجديدة بثلاثة طرازات، هي، 12 وبرو12 وإكس12 ويوفر إصدار الـ”برو” أحدث تحسينات للكاميرا والمعالج والعرض.

أما عن نظام الكاميرات في إصدار “شاومي12” فهو ثلاثي مزود بمستشعر “سوني “IMX766 المألوف بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، بالإضافة إلى عدسة فائقة الدقة بزاوية عريضة بدقة 13 ميغابكسل بفتحة f/2.4 وكاميرا ماكرو تعادل 50 مم بدقة 5 ميغابكسل بنفس فتحة العدسة الأخيرة.

كما يأتي هاتف “برو12” بمستشعر “سوني “IMX707 بدقة 50 ميغابكسل لكاميراته الثلاث، ما يقدم صورا محسنة عن شقيقيه الآخرين.

إلى ذلك توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل في الجزء الأمامي من الجهاز داخل الثقب المدمج في الشاشة.

تقنية جديدة للكاميرا

وقالت “شاومي” إن نظام الكاميرا المحسن يحتوي أيضا على خوارزمية جديدة للوضع الليلي. وأنها ستلتقط مزيدا من الضوء في الأوضاع ذات الإضاءة الخافتة مع انخفاض مستويات الضوضاء بشكل كبير.

وبحسب الشركة؛ فإنه يمكن لتقنية التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف على جميع الأجسام في الصورة واختيار أي منها، ويتم التركيز عليه تلقائيا.

وقالت الشركة إن هذه التقنية قادرة أيضا على التعرف على ملامح الشخص في الإطار. من أجل تتبع وتنفيذ أفضل نهج ممكن للتركيز باستخدام “مستشعر العمق”.