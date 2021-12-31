جنائي بنغازي يضبط تشادي ببطاقة ليبية مزورة ويسعى للحصول على منحة الزواج

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة أن قسم البحث الجنائي ضبط شخص تشادي الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مفادها أن شخص تشادي الجنسية يحمل بطاقة هوية مزورة.

وأكدت أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وتم ضبطه بمنطقة رأس أعبيدة.

وأضافت أنه بالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بأنه تشادي الجنسية ودخل البِلاد بطريقة غير شرعية.

وأفادت المديرية أنه اعترف بقيامه بشراء بطاقة شخصية مزورة اشتراها من أحد الاشخاص بمدينة سبها.

وذكرت أن المتهم اعترف أيضا بأنه بصدد استخراج جواز سفر إلكتروني وقام بتقديم إجراءاته المزورة للحصول على الجواز مقابل مبلغ 2500 دينار ليبي.

وبينت المديرية أنه أقر بتسليم المبلغ لأحد الأشخاص العاملين في مصلحة الجوازات، مؤكدة أنه جاري البحث عنه.

وأكدت المديرية أن المتهم اعترف أيضا بأنه قام بإبرام عقد زواج ليبي بالإجراءات المُزورة التي تحصل عليها في وقت سابق لغرض الاستفادة من مُنحة الزواج.