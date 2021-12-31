تكليف وزيرة العدل بمتابعة ملف وزيري التعليم والثقافة مع النائب العام

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كلّف، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وزيرة العدل حليمة البوسيفي، بمتابعة ملف وزيرا التعليم والثقافة والتنمية المعرفية الصادر في حقهما حبس احتياطي من قبل النائب العام.

وقال، المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، إن رئيس الحكومة أكد على أهمية ضمان استقلال القضاء. واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وفق صحيح القانون.

وأضاف، المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن الدبيبة أعرب عن استغرابه من تطبيق الحجز. دون اتخاذ الإجراءات الممكن إتباعها قبل أوامر التوقيف.

وأشار إلى تشكيل الحكومة لجنة تحقيق وزارية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية وزراء التعليم التقني والمواصلات. إضافة إلى وكيل وزارة التعليم.

وأوضح، أن اللجنة خلُصت إلى فتح عطاءات طباعة وتوريدات للكتب. وفق لائحة العقود الإدارية في عطاء عام بعد تعهد الشركات المنفذة بتسليم الكتاب خلال مدة 30 يوما.

وأكد حمودة أن المخصصات المالية لتوفير الكتاب المدرسي موجودة في حساب الوزارة ولم يتم صرفها.

ودعا الدبيبة النائب العام إلى التعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي. كونها امرأة ليبية في كل الأحوال.

وقال الدبيبة، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، إن ما حدث من إيقاف الوزيرة أمر يحتاج إلى التأني وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال.

وأضاف، قد تكون الوزيرة أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق.

ودعا الدبيبة وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، إلى التواصل مع النائب العام بشأن حبس وزيرة الثقافة على ذمة التحقيق على خلفية في وقائع فساد مالي.