تقلبات جوية وانخفاض لدرجات الحرارة على الشمال الشرقي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تؤثر تقلبات جوية هذا اليوم على غالبية مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي .. مع هطول أمطار جيدة وأحيانًا تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، مع ظهور خلايا رعدية .. واحتمال تساقط حبات البرد، وهبوب رياح نشطة نسبيًا على غالبية المناطق الساحلية.

زخات خفيفة من المطر

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة .. ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لهطول زخات خفيفة من المطر هذا اليوم.

فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، خاصة سرت .. بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و21 درجة مئوية.

خلايا رعدية

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم على غالبية المناطق وتمتد إلى الدواخل، تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب غالبية ، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

رياح شمالية غربية

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافيةً إلى قليلة السحب، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة، معتدلة السرعة، والحرارة ما بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، وتكون الرياح غربية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و21 درجة مئوية.