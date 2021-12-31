تشاووش أوغلو: الوضع في ليبيا حرج للغاية

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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية لدى قناة 24 TV التركية المحلية.أن الوضع في ليبيا حرج للغاية.

أوغلو أوضح خلال المقابلة التي نقلتها وكالة الأناضول التركية أن إجراء الانتخابات في ليبيا من أهم الوسائل لضمان وحدة الدولة.

وتابع أن الغرب الليبي حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة. ونتيجة لذلك تم تأجيلها.

ونوه إلى ضرورة عدم مناقشة الشرعية في البلاد حتى موعد الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة.

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسالة تهنئة لليبيين والمرأة الليبية بمناسبة العام الميلادي 2022.

وجاء ذلك في تغريدتين منفصلتين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة.

في حين قالت وليامز: “أتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي العزيز بالعام 2022 متمنية أن يكون عاما مليئا بالسلام”.

وعبّرت وليامز عن أمنيتها بأن تتعزز في العام الجديد الثقة بين الليبيين.

وذلك لتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.

كما تمنت وليامز أن تستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها.

ووجهت وليامز رسالة تهنئة خاصة، للمرأة الليبية على ما حققته من إنجازات.

حيث ظهرت كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأيضا مناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحدية جميع الصعوبات والمخاطر.