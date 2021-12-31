تحذير من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة على الشمال الشرقي لليبيا

أخبار ليبيا24

نبّهت، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار حدوث التقلبات الجوية، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الشرقي. مصحوبة بأمطار متوسطة إلى جيدة، ومن المتوقع أن تكون غزيرة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة مع خلايا رعدية وتساقط حبات البرد على المنطقة الممتدة من المرج إلى أقصى الشرق. مرجحة حدوث سيول وجريان الأودية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة وإغلاق بعض الطرق في التجمعات السكنية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الأجواء اليوم مغيمة وطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال الشرقي نتيجة تأثير المنخفض الجوي.

وذكرت أن الأجواء مصحوب برياح نشطة، ولكن من المتوقع أن يقل تأثير هذا المنخفض الجوي على هذه المناطق من مساء اليوم.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس معتدل على باقي المناطق الليبية مع تكاثر لسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وتسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين ( 16 – 22 ) مئوية، ولا تتجاوز ( 11 ) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.