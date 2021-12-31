بلدية طبرق تبحث أسباب أزمة الوقود مع الشركات الناقلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت بلدية طبرق، أمس الخميس، المشاكل التي تواجه الشركات الناقلة، وذلك للوقوف على المشاكل التي تواجه السائقين.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده عميد البلدية، فرج بوالخطابية، مع الشركات الناقلة.

وطالب بوالخطابية مندوبي الشركات الناقلة بضرورة تذليل الصعاب أمام السائقين ومنحهم الزيادة المطالبين بها أسوة بباقي المناطق.

وأكد بوالخطابية أن البلدية ستسعى لتذليل الصعاب الإدارية والمالية مع الوزارات المختصة حتى تحل كافة المشاكل المتعلقة بنقص الوقود بالمنطقة.

وأكد بوالخطابية أن البلدية “لن تسمح بأي أزمات تتعلق بحياة المواطنين اليومية”.

يشار أن مدينة طبرق تشهد بين الحين والآخر أزمة في الوقود رغم توفره في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط.

حيث يطالب السائقين بالزيادة التي نص عليها القانون وهي بنسبة 30%.

يذكر أن الاجتماع الموسع حضره مندوبين عن شركات ليبيا نفط والشرارة والراحلة والطرق السريعة.

كما حضره مدير إدارة الاقتصاد والاستثمار.