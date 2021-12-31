بعثة الأمم المتحدة تتمنى لليبيين عام جديد يعزز التوافق

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور لها عبر حسبها الرسمي على الفيسبوك عن أصدق الأمنيات للشعب الليبي بحلول العام الجديد.

وقالت البعثة في منشورها اليوم الجمعة أنها تأمل أن يجلب العام الجديد معه السلام ويعزز التوافق والمصالحة الوطنية.

وأوضحت إنها لن تدخر وسعا في مساندة الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق الاستقرار، والازدهار. وترسيخ الوحدة من خلال الديمقراطية التي يتطلع إليها الليبيون.

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسالة تهنئة لليبيين والمرأة الليبية بمناسبة العام الميلادي 2022.

وجاء ذلك في تغريدتين منفصلتين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة.

وقالت وليامز: “أتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي العزيز بالعام 2022 متمنية أن يكون عاما مليئا بالسلام”.

وعبّرت وليامز عن أمنيتها بأن تتعزز في العام الجديد الثقة بين الليبيين.

وذلك لتتحقق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.

كما تمنت وليامز أن تستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها.

ووجهت وليامز رسالة تهنئة خاصة، للمرأة الليبية على ما حققته من إنجازات.

حيث ظهرت كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأيضا مناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحدية جميع الصعوبات والمخاطر.

واعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويا وهو ما يظهر من خلال تسجيل نحو 2,5 مليون بطاقة انتخابية.

جاء ذلك في كلمة لـ نورلاند بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وقال أن بلاده تشارك ما وصفه بـ”خيبة الأمل” التي يشعر بها الكثير من الليبيين، بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المنصرم.