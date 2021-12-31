بالفيديو| مصرع سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر

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لقي سعودي حتفه بعد سقوطه من مرتفع جبلي بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير. وقام رجال الدفاع المدني السعودي بانتشال جثة المتوفي بعد سقوطه من مرتفع جبلي وعر في عقبة الشعف بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

فيديو.. وفاة سعودي بعد سقوطه من مرتفع جبلي في محافظة بلقرن بمنطقة عسير

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– pic.twitter.com/MJ8v8kMDZg — تحديث (@Updateksa) December 30, 2021

وجرى تداول مقطع فيديو يوثق عملية انتشال جثة الرجل مع قبل الدفاع المدني وعدد من المواطنين ومرتادي الطريق وهم يقومون بانتشال جثة المواطن وتم نقله للمستشفى.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الرجل كان يقصد مكانا ما بالعقبة وسقط وهو ينزل في منطقة وعرة جداً وفارق الحياة.