إنفوغرافيك| أبرز ما تناولته جلسة مجلس النواب

31 ديسمبر، 2021 4:04 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– ترأس الجلسة الرئيس المكلف فوزي النويري.

– حضر أكثر من 120 نائبا.

أبرز ما توصلت له الجلسة:

– استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية.

– التصويت على اعتبار السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها بليبيا.

– التأكيد على استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها.

أبرز محاور الجلسة:

– مناقشة التقارير المتعلقة بعرقلة الانتخابات وتعذر إجرائها.

– بحث تقرير اللجنة النيابية التي تواصلت مع المفوضية.

– استعراض تقارير حول وجود تهديدات ومخاطر واجهت الانتخابات.

– منها تقريرين ذات طابع سري قدمت من “المخابرات العامة ووزارة الداخلية”.

31 ديسمبر، 2021 4:04 م
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