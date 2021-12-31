إنفوغرافيك| أبرز ما تناولته جلسة مجلس النواب
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– ترأس الجلسة الرئيس المكلف فوزي النويري.
– حضر أكثر من 120 نائبا.
أبرز ما توصلت له الجلسة:
– استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية.
– التصويت على اعتبار السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها بليبيا.
– التأكيد على استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها.
أبرز محاور الجلسة:
– مناقشة التقارير المتعلقة بعرقلة الانتخابات وتعذر إجرائها.
– بحث تقرير اللجنة النيابية التي تواصلت مع المفوضية.
– استعراض تقارير حول وجود تهديدات ومخاطر واجهت الانتخابات.
– منها تقريرين ذات طابع سري قدمت من “المخابرات العامة ووزارة الداخلية”.