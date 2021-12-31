إجلاء 177 طالب لجوء من ليبيا إلى نيامي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، وصول 177 طالب لجوء إلى نيامي بعد رحلة الإجلاء الإنسانية الثانية من ليبيا في عام 2021 .. مشيرة إلى أنهم سيقضون العام الجديد في النيجر بأمان.

وتأتي هذه الرحلة بعد أحداث عصيبة واجهوها في أثناء وجودهم في ليبيا .. وجاءت الرحلة الأخيرة لمفوضية اللاجئين، لتكون بمثابة “طوق نجاة” لـ177 من طالبي اللجوء.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري، في بيان: “يسعدنا أن نتمكن من تنظيم رحلة الإجلاء الثانية هذه إلى النيجر هذا العام .. ونشكر السلطات الليبية على دعمها” .. مشيرًا إلى أن هذه الرحلات الجوية المنقذة للحياة تجلب الأمل بمستقبل أفضل لبعض الأشخاص والذين يبحثون بشكل عاجل عن الأمن والحماية.

أحداث “عصيبة”

وأوضح المسؤول الأممي أن مجموعة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى النيجر عائلاتٍ ومن الأطفال الصغار .. مؤكدًا أن البعض منهم قد أطلق سراحهم للتو، بينما كان آخرون يعيشون في مناطق حضرية.

وأكد أن العديد ممن جرى إجلاؤهم كانوا ضحايا للتهريب أو الاتجار بالبشر وقد تعرضوا للعنف في ليبيا .. مشيرًا إلى أن مفوضية اللاجئين في النيجر تقدم الدعم في مجال الصحة النفسية لأولئك الذين واجهوا “أحداثاً عصيبة” في أثناء وجودهم في ليبيا أو في الطريق إلى ليبيا أو في بلدانهم الأصلية.

حلول دائمة

وبينما أكد أن المفوضية توفر فرص التعليم والتدريب المهني ريثما تتم إجراءات الحلول الدائمة .. قال إيمانويل جينياك ممثل مفوضية اللاجئين في النيجر، إن المفوضية ممتنة لحكومة النيجر على سياسة الباب المفتوح .. وعلى الموافقة على استقبال هذه المجموعة الجديدة من اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا.

شريان حياة

وأكدت مفوضية اللاجئين على أن رحلات الإجلاء المنقذة للحياة هذه هي شريان حياة حيوي .. لكن الأماكن محدودة ويمكن أن تكون حلاً فقط لبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا .. داعية المجتمع الدولي لتوفير فرص إضافية لإعادة التوطين والحلول الدائمة الأخرى .. حتى نتمكن من نقل المزيد من الفئات الأكثر ضعفًا إلى خارج ليبيا، حيث يمكنهم العثور على الأمان والحماية.

وتعد رحلة الإجلاء الأخيرة من ليبيا هي ثاني رحلة إجلاء إلى النيجر هذا العام منذ أن رفعت السلطات الليبية الحظر الشامل عن الرحلات الإنسانية في شهر أكتوبر الماضي.

آلية العبور

وبحسب مفوضية اللاجئين، فإن الرحلة الأخيرة، تعد الرحلة الثلاثين إلى النيجر منذ إنشاء آلية العبور الطارئ هناك .. في عام 2017 من قبل حكومة النيجر .. والتي وافقت على أن تستقبل على أراضيها بشكل مؤقت طالبي اللجوء واللاجئين الذين يواجهون أوضاعاً تهدد حياتهم في ليبيا حتى يتسنى للمفوضية تحديد حلول دائمة لهم.

وأشارت المفوضية إلى أنه “حتى الآن، وباحتساب الواصلين في الرحلة الأخيرة، يكون قد تم إجلاء 3,710 لاجئين وطالبي لجوء من ليبيا إلى النيجر .. منهم 3,255 غادروا من النيجر إلى بلدان ثالثة في إطار عملية إعادة التوطين أو حلول تكميلية أخرى”.