أنغام تكشف عن أبرز عيوبها وعمرها الحقيقي

أخبار ليبيا 24 – شباب

كشفت الفنانة المصرية أنغام، أن اسم الدلع الخاص بها هو ”نونو“ ونغومة“ .. مشيرة إلى أنها من مواليد 19 يناير عام 1972، أي تبلغ من العمر الآن 51 عامًا.

وأضافت أنغام ”أنا طولي من غير ما أشب 161 سم، ووزني حاليًا 59 كيلو غرامًا .. ولسه ما وصلتش للإنجاز الموسيقي اللي بتمناه“.

وتابعت خلال استضافتها في الجزء الأول من برنامج ”لايف من الدوبلكس“ الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا.. أنها تتمنى في العام الجديد أن تظل كما هي، كما كانت في عام 2021.

وأكدت أنها اتخذت قرارًا لا رجعة فيه، بشأن عدم زواجها مجددًا، وذلك بعد انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وكشفت الفنانة المصرية عن أول أجر تقاضته في مشوارها المهني، مشيرة إلى أنه كان 70 جنيهًا من الإذاعة المصرية .. كما تحدثت عن السبب الذي من الممكن أن يجعلها تعتزل الغناء؛ وهو أن صوتها لن يصبح مثلما كان .. مبينة أن أبرز عيوبها هو خجلها في حياتها الطبيعية.

وأوضحت المطربة، أن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم، لتختبرها ”كارو“، بمعادلة حسابية ساخرة .. شهدت تفاعلًا من الحضور، لمساعدة أنغام في الإجابة. فيما بينت المطربة، أن أكثر أغنية كانت تحبها وهي صغيرة، هي ”سوسة كف عروسة“ .. لتغنيها خلال الحلقة وسط تصفيق حضور الحلقة.

وأجابت أنغام خلال الحلقة عن أسئلة طريفة، وعزفت بعض المقطوعات الغنائية بشكل صحيح، وسط تفاعل الجمهور .. ولكن عزفت ذلك عبر آلة موسيقية؛ وهي عبارة عن لعبة أطفال.

ومن المقرر أن تظهر أنغام في الجزء الثاني من الحلقة، مساء الجمعة، بصحبة ابنيها عمر، وعبد الرحمن .. حيث يكشف كل منهما المزيد من الأسرار عن حياتهما الشخصية وأبرز أصدقائهما. كما يكشف عمر وعبد الرحمن، عن مزايا وعيوب والدتهما، وأبرز الأطباق التي تجيد إعدادها لهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام، أغنية ”ونفضل نرقص“، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام، إخراج عادل جمال، وطرحتها عبر قناتها على يوتيوب.